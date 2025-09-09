Anuncian cortes de energía para este martes en algunos sectores de Bahía Blanca

En el marco de su plan de obras y mantenimiento, la empresa EDES informó que este martes 9 de septiembre se llevarán a cabo trabajos en la red eléctrica que podrían afectar el servicio en distintos sectores de la ciudad de Bahía Blanca.

Según lo detallado por la empresa, las interrupciones se producirán entre las 9 y las 11 horas en los siguientes cuadrantes:

– Calles Santiago del Estero, Alvarado, Casanova y Vicente López.

– Calles Villarino, Thompson, Darregueira y Undiano.

Los trabajos se realizan con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Desde EDES aclararon que las tareas podrían reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas, y que el corte es necesario para que el personal técnico pueda operar con las medidas de seguridad correspondientes.