Intentó ofrecer dinero para evitar un procedimiento policial y fue demorado
La Policía acudió a un domicilio ubicado en calle Liniers al 4900 tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre que generaba temor en su expareja.
La mujer manifestó que el acusado es una persona agresiva y con antecedentes de conflictos previos.
Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al hombre como Rafael Torres, de 45 años, quien se encontraba a bordo de un vehículo marca Volkswagen Gol que no contaba con la documentación habilitante para circular.
Por tal motivo, se solicitó la presencia de personal de Control de Tránsito Urbano para proceder al secuestro del rodado.
En ese contexto, Torres intentó sobornar a los uniformados ofreciéndoles dinero para evitar el procedimiento, por lo que fue inmediatamente advertido que su accionar constituía el delito de tentativa de cohecho.
Acto seguido, el hombre adoptó una actitud violenta e intentó agredir al personal policial. Finalmente, fue reducido y demorado.
Torres fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°15.