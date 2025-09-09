Estos son los cortes de tránsito previstos para este martes por obras

El municipio de Bahía Blanca informó que hasta las 19 permanecerá cortada en forma total la calle Alsina, entre avenida Alem y Corrientes, por trabajos relacionados con una obra de reencarpetado asfáltico.

En tanto, por tareas en el pavimento, desde hoy y por el término de 48 horas estará afectado el tránsito vehicular en la intersección de Alberdi y Garibaldi.

En ese sector se procederá a efectuar el levantamiento de adoquines, llenado y compactado de arena y colocación de los mismos.

Debido a este corte, la línea 516 cumplirá el tramo Villa Italia-Cooperación II por Garibaldi, Chacabuco, Agustín de Arrieta y recorrido habitual.