Susbielles: “Las obras no se detienen”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció la continuidad de los trabajos de infraestructura en distintos puntos de la ciudad.

A través de sus redes sociales, informó que “las obras no se detienen” y confirmó que se sigue avanzando con el hormigonado en la intersección de avenida Dasso y Esmeralda, en Ingeniero White, en conjunto con el Puerto de Bahía Blanca.

“Trabajamos cada día por una ciudad que crezca armoniosamente en cada rincón”, expresó el jefe comunal.