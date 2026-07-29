Anuncian cortes de energía para este miércoles en Bahía Blanca
La empresa EDES informó que este miércoles 29 de julio realizará cortes programados del servicio en distintos sectores de Bahía Blanca, en el marco de su plan de obras y mantenimiento.
De 9 a 19 se verá afectado el cuadrante comprendido por las calles Chiclana, General Paz, San Martín y Brandsen.
En tanto, de 9:30 a 13 la interrupción del servicio alcanzará el sector delimitado por Ramón y Cajal, Ángel Marcos, Tres Sargentos y Cortalezzi.
La empresa indicó que los trabajos podrán ser reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas.
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