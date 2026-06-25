jueves, junio 25, 2026
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Anuncian el cierre temporal del servicio de gas en Caracas para garantizar seguridad

De La Bahía Noticias

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la suspensión del suministro de gas en Caracas, debido a los terremotos que sacudió a Venezuela este miércoles.

“Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir algún tipo de accidente con el gas, tenemos ordenado el cierre temporal del gas hasta que terminemos la evaluación”, indicó Cabello.

“Pedimos a la gente que entienda que no puede estar en las casas con tranquilidad y ante cualquier situación reportarla a los organismos que están desplegados en todo el territorio nacional”, puntualizó.

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