El doblete sísmico en Venezuela, un fenómeno poco habitual

Venezuela sufrió un doblete sísmico, un fenómeno menos habitual que el de un terremoto principal seguido por réplicas menores.

Sucede cuando la rotura de una falla desencadena la de otro segmento de la misma o de una falla muy próxima.

Los de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con 40 segundos de diferencia, a 23 y 28 km de distancia de la localidad de Yumare, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

“No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura”, indicó la sismóloga Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional española, en declaraciones a la agencia EFE

“Pero esto”, añadió, “puede desencadenar a veces que en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha pasado ahora Venezuela. Lo que indica es que toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes”, cerró.