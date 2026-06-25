Histórico premio en La Pampa: apostador ganó más de $1.365 millones en el Quini 6

La suerte se hizo presente con fuerza en la provincia de La Pampa en el sorteo de este miércoles por la noche.

Un único apostador, que registró su boleta en una agencia de la localidad de Catriló, se adjudicó la impactante suma de $1.365.711.656,40 al lograr los seis aciertos en la modalidad “Segunda Vuelta”.

La fortuna se hizo presente en el sorteo número 3.385 del Quini 6, que en esta oportunidad puso en juego un pozo total superior a los $8.750 millones y movilizó a casi 1.200.000 apostadores en todo el territorio nacional.

Los números mágicos que le cambiaron la vida al pampeano fueron el 02, 03, 04, 07, 23 y 42. (El Diario de La Pampa)