Sube a 164 los fallecidos y a 971 los heridos en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de los dos sismos que sacudieron el miércoles varios estados del país, donde se ha declarado el estado de emergencia.

“Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)” , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos, e indicó que ha sido declarado “zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron”, cuya cantidad no precisó de inmediato.

Además, informó que en La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron.