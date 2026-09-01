martes, septiembre 1, 2026
Locales

Anuncian que habrá cortes de agua por obras en algunos barrios de la ciudad

De La Bahía Noticias

La empresa ABSA informó que programó trabajos sobre la red de agua para mañana miércoles 2 y el jueves 3, en el marco de las instancias finales de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC en Bahía Blanca.

El miércoles 2 se trabajará en la intersección de las calles Caseros y Parera, lo cual generará falta de agua en los barrios Villa Mitre y Obrero.

El jueves 3 se trabajará en la intersección de las calles Undiano y Chile, lo que generará escasez en el cuadrante delimitado por las calles Berutti, Undiano, Chile y Donado.

En ambos casos, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período utilicen el recurso únicamente para usos impostergables, hasta la normalización del suministro.

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