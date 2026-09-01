Anuncian que habrá cortes de agua por obras en algunos barrios de la ciudad

La empresa ABSA informó que programó trabajos sobre la red de agua para mañana miércoles 2 y el jueves 3, en el marco de las instancias finales de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC en Bahía Blanca.

El miércoles 2 se trabajará en la intersección de las calles Caseros y Parera, lo cual generará falta de agua en los barrios Villa Mitre y Obrero.

El jueves 3 se trabajará en la intersección de las calles Undiano y Chile, lo que generará escasez en el cuadrante delimitado por las calles Berutti, Undiano, Chile y Donado.

En ambos casos, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período utilicen el recurso únicamente para usos impostergables, hasta la normalización del suministro.