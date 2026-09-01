Obras hídricas: “Se está tapando un gran pozo y la gran excavación que se hizo en Undiano y Brown”

Carlos Bolsiuk, director ejecutivo de la dirección provincial de agua y cloacas, habló en De La Bahía sobre las obras hídricas en nuestra ciudad.

“Se está tapando un gran pozo y la gran excavación que se hizo en Undiano y Brown”, mencionó y destacó que ya hay algunos sectores que se ha liberado al tránsito, esperando que se compacte lo suficiente el suelo para poder realizar el pavimento.

Además sostuvo que hay que tener en cuenta que estas obras de agua, al tener abierta la excavación, los días de lluvia se pueden socavar, así que conviene, una muy buena compactación antes de liberar a la ejecución del pavimento.

“Lo que sigue en la continuidad del tramo, es entre calle San Martín y Dorrego, y después entre Dorrego y Napostá”, remarcó.

Por último, afirmó que la colocación de estas vainas está prevista para fines de septiembre y el otro tramo para octubre, teniendo en cuenta los tiempos de traslado desde China y los retiros en Aduana.