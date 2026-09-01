Firman una ley que permite comer al aire libre en Nueva York durante todo el año

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una ley que habilita las mesas al aire libre en los restaurantes durante todo el año.

La medida revierte una política de la gestión anterior que obligaba a los locales a desmontar sus estructuras durante los meses de invierno.

El sector gastronómico respaldó la decisión, ya que argumentaba que los costos de armar, desarmar y almacenar los espacios cada temporada eran difíciles de sostener.

El jefe comunal defendió el cambio como una elección para que la ciudad se sienta “todavía más viva”.

Sin embargo, la ley enfrenta críticas de asociaciones de vecinos que denuncian problemas como el ruido, el tránsito, la presencia de ratas y el uso de las estructuras para actividades ilegales durante la noche.