Juzgan a un hombre por intentar matar a un vecino

Hasta el 3 de septiembre se llevará a cabo el juicio por jurados para analizar la conducta de Carlos Alberto Lorenzo acusado de tentativa de homicidio en perjuicio de Facundo Andrés Armani.

El juicio se había suspendido en noviembre de 2025 por falta de jurados por las recusaciones realizadas por la defensa.

Según la causa investigada el fiscal Jorge Viego, el hecho ocurrió el 28 de enero de 2024 cuando un grupo de vecinos se encontraba realizando un festejo en inmediaciones de Las Glicinas al 900 de Punta Blanca, donde vive Lorenzo.

En ese contexto, el hombre mantuvo una discusión con el grupo de personas por el volumen de la música, Armani se acercó hasta la reja de ingreso de la vivienda y Lorenzo le habría aplicado dos puntazos con un arma blanca, uno en el cuello y otro en un brazo, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital Penna.

La lesión en la base del cuerpo, sobre el primer anillo traqueal, fue resuelta con cirugía y la herida en la parte media del brazo derecho afectó la arteria basilar

El juez técnico será Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, y el debate se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales.