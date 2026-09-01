Kicillof exigió justicia por el atentado a Cristina Kirchner y denunció que sigue impune

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este martes que “es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario bonaerense señaló que “hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune”.

Según Kicillof, se trata de “dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”.

El gobernador concluyó: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”.