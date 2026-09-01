Actualización de haberes: a cuánto se van las jubilaciones y pensiones en septiembre

La ANSES oficializó los nuevos valores previsionales para septiembre de 2026, con una jubilación tras una actualización mensual de 2,11%, de acuerdo con el sistema de actualización mensual.

A través de la resolución 257/2026, publicada en el Boletín Oficial, fijaron que el haber mínimo garantizado será de $428.633,20 desde septiembre de 2026.

Al mismo tiempo, el haber máximo del sistema previsional quedará en $2.884.295,54, según los parámetros establecidos por la normativa vigente. A la jubilación mínima debe sumarse el bono de 70 mil pesos, que el Gobierno confirmó ayer.

La resolución también estableció que la Prestación Básica Universal (PBU) tendrá un valor de $196.080,12 a partir de septiembre. En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $342.906,56 desde el mismo mes.

Además, la norma actualizó las bases imponibles previstas para el sistema. La mínima fue fijada en $144.363,55, mientras que la máxima alcanzará $4.691.748,47 para el período devengado septiembre de 2026.