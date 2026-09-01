River Plate negocia contrarreloj la incorporación de un defensor

River Plate negocia contrarreloj la incorporación del defensor Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, a horas del cierre del mercado de pases en Argentina.

La urgencia por sumar un zaguero se debe a la posible salida de Lucas Martínez Quarta, quien recibió sondeos de Qatar y del Genoa de Italia.

La dirigencia del club de Núñez estima que el traspaso de Álvarez podría concretarse por una cifra cercana a los cinco millones de dólares.

Boca Juniors también mostró interés en el jugador de 26 años, aunque River confía en cerrar la operación en las próximas horas.

Un antecedente reciente, la compra de Tobías Ramírez, podría facilitar el acuerdo entre ambas instituciones.