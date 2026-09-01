No declaró el hombre que tenía cocaína y marihuana en su casa

En el marco de una investigación por amenazas y lesiones, el Juzgado de Garantías N° 4 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Undiano al 2100 de Bahía Blanca, donde personal de la comisaría Segunda encontró cocaína y marihuana.

El propietario del lugar, Raúl Ángel Beramendi, quedó aprehendido por la tenencia de estupefacientes y fue indagado esta mañana.

Debido al hallazgo de droga comenzó a trabajar la fiscalía N° 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, quien encabezó la audiencia, aunque el acusado decidió hacer uso de su derecho a no prestar declaración.

Beramendi quedó imputado por delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y admitió que se encontraba con libertad condicional por una condena por robo agravado.