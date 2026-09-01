“Hay una posibilidad de que Messi venga a jugar un tiempo a Rosario”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que vio “algo de ganas” en el entorno de Lionel Messi para que el futbolista juegue en Rosario.

En diálogo con Cadena 3, el político declaró que existe la posibilidad de que “el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo”.

Pullaro aclaró que su entusiasmo se debe al beneficio que representaría para la ciudad y no para un club en particular.

Además, relató que en una oportunidad que pudo saludarlo, notó el profundo afecto que el astro y su familia sienten por Rosario.

Las declaraciones se producen después de que Messi anunciara su retiro de la selección argentina.