Anunciaron cortes programados de energía para este martes en Bahía Blanca

La empresa distribuidora de energía EDES informó que este martes 4 de agosto realizará cortes programados del servicio en distintos sectores de Bahía Blanca, en el marco de tareas de obras y mantenimiento.

De 8 a 14, la interrupción afectará el cuadrante comprendido por Darregueira, Donado/Belgrano, Soler y Brandsen/Undiano.

De 10 a 14, el corte alcanzará el sector delimitado por General Paz, Soler, Brandsen y San Martín.

En tanto, de 9 a 13, se verá afectado el cuadrante comprendido por Necochea, Rawson, Huaura y D´orbigny.

Los trabajos podrán ser reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas. Los usuarios alcanzados serán notificados mediante correo electrónico y la aplicación de la empresa.