Aprehendieron a un hombre acusado de ingresar a una vivienda y provocar daños

La Policía aprehendió este miércoles a Oscar Gallardo, de 40 años, acusado de violación de domicilio y daños.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Castro Barros al 3600.

Según se informó, el hombre ingresó sin autorización al inmueble y, una vez en el interior, provocó daños al arrancar una puerta de una de las habitaciones.

Fuentes policiales indicaron que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del hecho.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría Tercera y quedó a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como violación de domicilio y daño.