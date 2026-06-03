Detuvieron a un hombre acusado de amenazar a su hermano y dañar una vivienda

La Policía aprehendió este miércoles a Fabián Héctor Aramburu, de 29 años, acusado de protagonizar un incidente familiar en General Daniel Cerri.

Según se informó, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 100 cuando el imputado habría arrojado piedras contra el inmueble y provocó daños en una persiana.

Posteriormente, durante una discusión que tendría origen en conflictos económicos, habría intentado agredir a su hermano utilizando un cuchillo tipo carnicero.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales intentaron intervenir, pero el acusado ofreció resistencia. Finalmente, fue reducido y aprehendido.

Fuentes oficiales indicaron que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del episodio.

El imputado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como amenaza agravada, daño y resistencia a la autoridad.