Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar en una vivienda

La Policía aprehendió a Walter Gabriel Trui Trui, de 32 años, acusado de ingresar con fines de robo a una vivienda ubicada en Juan Molina al 1100.

El procedimiento se inició alrededor de las 17 de ayer tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre que había escalado un paredón para acceder al inmueble.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso oculto debajo de una camioneta dentro de la propiedad.

Según se informó, previamente había dañado los cristales de una ventana para ingresar a la vivienda y ya tenía varios elementos preparados para sustraer.

El aprehendido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento, desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones.

Fuentes policiales indicaron además que el detenido registra antecedentes delictivos y cumplió condenas en la unidad penal de la ciudad.