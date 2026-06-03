“De ninguna manera hay riesgo de fractura”, dijo Patricia Bullrich tras presentarle la renuncia como jefa de bloque a Milei

Luego de presentarle la renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza al presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich afirmó que “de ninguna manera hay riesgo de fractura” en la bancada oficialista.

“De ninguna manera hay riesgo de fractura. Además, el bloque es un bloque que está consolidado en las ideas, es un bloque que tiene un trabajo de unidad muy claro. Hemos votado todos los proyectos que el Ejecutivo ha enviado”, sentenció Bullrich en diálogo con la prensa.

Al ingresar al Senado, la dirigente libertaria precisó: “Este jueves vamos a tener un sesión importante y no vamos a parar por el Mundial. Vamos a seguir trabajando, tenemos otros temas importantes. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando uno por uno”. (Diario Clarín)