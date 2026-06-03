“Se termina en diciembre de 2027”: el vaticinio de un ministro de Kicillof sobre el gobierno de Milei

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, vaticinó que la gestión del presidente Javier Milei “se termina en diciembre de 2027”, al cuestionar la decisión del Gobierno de pretender incorporar a la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), “uno de los acuerdos de libre comercio más agresivos a nivel global contra la industria nacional”.

“El Gobierno de Javier Milei decidió entregar la industria nacional y poner en riesgo la cuestión Malvinas al mismo tiempo”, sentenció Bianco a través de un posteo en su cuenta de X, donde advirtió sobre las implicancias que la adhesión podría tener en relación con la disputa por las Islas Malvinas.