Un adolescente astilló un vidrio del hospital municipal de Tres Arroyos tras un altercado familiar

Un adolescente de 15 años protagonizó un incidente en el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos, donde causó daños en la sala de espera al golpear un vidrio luego de una discusión con su madre.

De acuerdo con testigos que presenciaron el episodio, el menor había llegado al establecimiento acompañado por una asistente social para recibir atención médica por una lesión en uno de sus brazos.

Minutos después, se produjo un altercado con su madre. Según las versiones recogidas en el lugar, la mujer lo habría agredido físicamente durante la discusión.

Tras esa situación, el adolescente reaccionó golpeando con un puño uno de los vidrios de la sala de espera, lo que provocó que el panel se astillara y generara daños materiales en el sector. (La Voz del Pueblo)