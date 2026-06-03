Gobernador respondió a las críticas de Caputo: “Siguen queriendo mentir y manipular la realidad”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contestó al ministro de Economía de la Nación por su cuenta de X, luego de que Luis Caputo lo comparara con un “matón de barrio”.

“Los tipos que hundieron y vendieron al país cada vez que tuvieron oportunidad siguen queriendo mentir y manipular la realidad”, escribió Quintela en su descargo.

En torno a la no adhesión del Gobierno riojano al RIGI, punto que criticó Caputo, el jefe provincial contestó: “No vamos a ser cómplices del saqueo de recursos de los argentinos; por eso no adherimos al RIGI, que promete mejoras económicas, pero que, en realidad, es un plan sistemático para facilitar el saqueo de las riquezas y los recursos naturales de nuestro país”.