miércoles, junio 3, 2026
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Ratifican el alerta amarillo por lluvia para Bahía Blanca

De La Bahía 915

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias para el jueves a la noche y la madrugada y la mañana del viernes.

“El área será afectada por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, sostiene el informe desde.

“En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica”, expresó el SMN.

 

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