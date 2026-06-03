Ratifican el alerta amarillo por lluvia para Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias para el jueves a la noche y la madrugada y la mañana del viernes.

“El área será afectada por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, sostiene el informe desde.

“En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica”, expresó el SMN.