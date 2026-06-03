[VIDEO] Explosión de un taxi: el conductor sufrió heridas

La explosión de un taxi se registró este miércoles en la intersección de avenida Napostá y Brandsen.

Según informó la Policía, un Fiat Cronos conducido por Oscar Elvio Peralta, de 47 años, sufrió una explosión mientras circulaba, presuntamente a causa de un desperfecto mecánico.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio de emergencias y una dotación de bomberos, que controlaron la situación.

El conductor fue trasladado al Hospital Penna para recibir atención médica y realizar estudios complementarios.

De acuerdo con la información oficial, las lesiones sufridas fueron de carácter leve y sin riesgo para su vida.