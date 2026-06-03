Detuvieron a una mujer acusada de herir con un cuchillo a su cuñada

Personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió este miércoles a María de los Ángeles Pérez (35), acusada de lesionar a su cuñada en una vivienda de avenida Arias al 1400.

Según se informó, la mujer habría agredido a una familiar de 38 años mediante golpes de puño y utilizando un cuchillo de cocina.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una lesión cortante en una de sus manos.

Las heridas fueron calificadas como leves y sin riesgo de vida.

La imputada fue trasladada a la comisaría Sexta y quedó a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como lesiones calificadas.