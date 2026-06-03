Detuvieron a una mujer acusada de herir con un cuchillo a su cuñada
Personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió este miércoles a María de los Ángeles Pérez (35), acusada de lesionar a su cuñada en una vivienda de avenida Arias al 1400.
Según se informó, la mujer habría agredido a una familiar de 38 años mediante golpes de puño y utilizando un cuchillo de cocina.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una lesión cortante en una de sus manos.
Las heridas fueron calificadas como leves y sin riesgo de vida.
La imputada fue trasladada a la comisaría Sexta y quedó a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
La causa fue caratulada como lesiones calificadas.
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