Detuvieron a un hombre acusado de un robo a mano armada y secuestraron un cuchillo

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Segunda, con colaboración del GAD y del Comando de Patrullas Bahía Blanca, realizó dos allanamientos en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido el 31 de mayo.

La causa tiene como damnificado a Pablo De Francesco, de 37 años, quien denunció haber sido asaltado en la intersección de Vieytes e Inglaterra, donde le sustrajeron un teléfono celular y una bicicleta mediante amenazas con un cuchillo.

Las diligencias fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N°2.

Se detalló que en una vivienda ubicada en Vieytes 1836 los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con mango de madera y la punta cortada.

Además, fue aprehendido Hugo Santiago Lambrecht, de 29 años, acusado del delito de robo calificado.

Durante el procedimiento también se hallaron entre sus pertenencias 3,2 gramos de marihuana, por lo que se le notificó además una causa por infracción a la Ley 23.737.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la fiscalía N°11, el Juzgado de Garantías N°2 y la fiscalía N°19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.