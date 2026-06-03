3J: hubo un femicidio cada 35 horas en lo que va del 2026

La organización feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) advirtió que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 femicidios en el país.

De acuerdo con los datos relevados con motivo del 11° aniversario desde que se gestó el movimiento Ni Una Menos, un femicidio se comete cada 35 horas.

Incluso, destacaron que el 60% de estos asesinatos fue cometido por la pareja, expareja o un familiar de la víctima.

La estadística, que abarcó el periodo entre el 1 de enero y el 30 de mayo, reveló la persistencia de la violencia de género en el país.

Así, en menos de seis meses, se identificaron 80 femicidios directos, 5 vinculados, 3 transfemicidios/travesticidios, 5 suicidios feminizados, 12 homicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 1 crimen de odio y 5 muertes violentas asociadas al género.

Desde Mumalá aclararon que todavía habría 14 casos en investigación, junto con un universo de 420 casos que fueron calificados como intentos de femicidio. En línea con esto, advirtieron que, desde 2015, se contabilizaron un total de 3.096 femicidios.

Al mismo tiempo que destacaron que el 60% de las víctimas fue asesinada por su pareja, ex pareja o un familiar, apuntaron que el 67% de ellas fueron asesinadas en sus viviendas. Además, se conoció que el 40% eran madres, lo que dejó al menos a 73 niños, niñas y adolescentes sin su madre.

Respecto al perfil de las víctimas, se observó que la edad promedio fue de 39 años. Sin embargo, entre las víctimas, también identificaron a 10 que eran adultas mayores de 60 años y 10 eran niñas o adolescentes menores de 18.

Incluso, destacaron que al menos una de las víctimas estaba embarazada, mientras que el 7% de ellas había permanecido desaparecida antes de ser hallada sin vida.

Asimismo, indicaron que el 75% de las víctimas había denunciado a sus agresores, el 19% contaba con orden de restricción y el 12% disponía de botón antipánico.