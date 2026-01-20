ARBA lanzó nuevos planes de pago para regularizar deudas con beneficios

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó un esquema renovado de planes de pago destinado a la cancelación de deudas impositivas, tanto en instancia prejudicial como judicial. El objetivo es facilitar el cumplimiento fiscal y permitir que los contribuyentes recuperen los descuentos vigentes en los tributos provinciales.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, entrará en vigencia el 2 de febrero. Con ella se busca que quienes tengan obligaciones pendientes puedan normalizar su situación y volver a acceder a beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó: “Regularizar deudas no solo ordena la situación fiscal, también habilita nuevamente los descuentos para quienes cumplen. Queremos brindar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”.

Planes para deudas en instancia prejudicial

El programa contempla obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, con alternativas adaptadas a la capacidad de pago de cada contribuyente:

Pago al contado : cancelación inmediata de la deuda.

: cancelación inmediata de la deuda. Anticipo del 5% y financiación del saldo: Hasta 3 cuotas sin interés. De 6 a 12 cuotas con interés del 1,5% mensual. De 15 a 24 cuotas con interés del 2,5% mensual.

y financiación del saldo: Para plazos más largos:

Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con interés del 3,5% mensual.

Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con interés del 4% mensual.

Regularización de deudas judiciales

También se habilitaron planes específicos para obligaciones en instancia judicial y casos de fiscalización con allanamiento, con condiciones similares:

Pago total en una sola vez.

Anticipo del 5% y financiación en hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con interés del 2,5% mensual.

Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con interés del 3,5% mensual.

Beneficios fiscales

ARBA recordó que estar al día es requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes:

15% de descuento por pago anual anticipado.

por pago anual anticipado. 10% de bonificación por cuota para quienes cumplen en término.

Finalmente, se informó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse en marzo bajo un esquema mensual, pensado para dar mayor previsibilidad a los contribuyentes.