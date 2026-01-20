La Justicia intimó al Gobierno a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Poder Judicial exigió al Gobierno de Javier Milei que la Ley de Emergencia en Discapacidad esté plenamente vigente antes del 4 de febrero de 2026. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones económicas a los funcionarios responsables.

La medida fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, luego de que el Ejecutivo apelara en diciembre el fallo original. El juez Adrián González Charvay resolvió que la administración nacional debe tener listos los procesos administrativos para garantizar la aplicación de la norma aprobada por el Congreso, aun cuando la Cámara Federal de San Martín todavía no se haya pronunciado sobre la apelación en curso.

En su resolución, el magistrado recordó que la ley debía reglamentarse en un plazo de 30 días y precisó: “La norma deberá encontrarse en plena ejecución para el 4 de febrero de 2026, sin perjuicio de lo que finalmente disponga el tribunal superior”.

Familiares de personas con discapacidad celebraron el fallo y remarcaron que el Estado deberá presentar documentación efectiva que demuestre avances reales en la implementación. El juzgado, por su parte, advirtió que no aceptará más informes generales basados en evaluaciones o proyectos, sino constancias verificables que acrediten cumplimiento.

La actriz Valentina Bassi, madre de un joven con discapacidad, expresó en redes sociales: “La ley se tiene que cumplir. Si en diez días hábiles no lo hacen, comenzarán las multas a los funcionarios”.

Cabe recordar que el Gobierno había apelado en diciembre la sentencia que ordenaba aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que declaraba inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025, mediante el cual se había suspendido la vigencia de la norma. El fallo de González Charvay, de alcance colectivo, deberá ser revisado por la Cámara Federal de San Martín.