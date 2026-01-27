El Gobierno oficializó la inclusión de la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de habilitar el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad. La decisión se enmarca en una promesa realizada anoche durante su acto en Mar del Plata y fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La medida quedó plasmada en el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario y de Adorni. El texto normativo, breve pero categórico, establece en su Artículo 1°: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

Con este paso administrativo, Milei dio respaldo legal al anuncio político que horas antes había realizado en la esquina de Güemes y Avellaneda, en “La Feliz”, donde afirmó ante sus seguidores: “En Argentina, el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia, apunta a modificar el régimen penal juvenil vigente desde la dictadura militar. La iniciativa busca reducir el piso de punibilidad —actualmente fijado en 16 años— para que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

La discusión pública sobre el tema se intensificó tras dos hechos de inseguridad que conmocionaron al país: el asesinato de Gustavo Javier Pairó en José C. Paz, cuando dos ladrones —uno de ellos menor de edad— intentaron robarle la moto; y el crimen del adolescente Jeremías Monzón, perpetrado por otros menores en Santa Fe.