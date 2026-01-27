El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos

Por primera vez en casi ocho años, el riesgo país perforó la barrera de los 500 puntos y se ubicó en 496.

La caída se produce en un contexto de recuperación en la cotización de los bonos de la deuda soberana. El índice elaborado por JP Morgan retrocedió 3,3% en la jornada y acumula una baja de 13,1% en lo que va de enero.

Este registro representa el mejor nivel alcanzado durante la gestión de Javier Milei y el más bajo desde junio de 2018.

Con este avance, la Argentina se acerca cada vez más a la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito.