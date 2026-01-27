martes, enero 27, 2026
Nacionales

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos

Debora Pedreira

Por primera vez en casi ocho años, el riesgo país perforó la barrera de los 500 puntos y se ubicó en 496.

La caída se produce en un contexto de recuperación en la cotización de los bonos de la deuda soberana. El índice elaborado por JP Morgan retrocedió 3,3% en la jornada y acumula una baja de 13,1% en lo que va de enero.

Este registro representa el mejor nivel alcanzado durante la gestión de Javier Milei y el más bajo desde junio de 2018.
Con este avance, la Argentina se acerca cada vez más a la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito.

Comentarios

You May Also Like

La provincia de Buenos Aires brindará ayuda a casi 500 artistas bonaerenses y proyectos teatrales

De La Bahía Noticias

La UTA anunció un paro de colectivos de 48 horas por un reclamo salarial

Debora Pedreira

La violenta madrugada en la que la mamá de Fernando conoció a Nahir Galarza

Gerardo Lorenzo