Más problemas en Boca: Se confirmó la lesión de Alan Velasco en la rodilla

Boca Juniors informó este lunes en sus redes sociales la gravedad de la lesión que sufrió el delantero Alan Velasco durante la victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra, en la primera jornada de la Zona A del Torneo Apertura.

El atacante surgido en Independiente padece una “distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”.

Con este diagnóstico, Velasco se suma a una extensa lista de ausencias de peso en el plantel de La Ribera:

• Edinson Cavani (lumbalgia)

• Milton Giménez (pubalgia, con posible cirugía)

• Miguel Merentiel (desgarro)

• Carlos Palacios

• Rodrigo Battaglia

Además, Ander Herrera y Lucas Janson pidieron el cambio en el duelo ante el “Malevo”, aunque todo indica que ambos estarán disponibles para enfrentar a Estudiantes de La Plata este miércoles a las 22:15.

El delantero de 23 años, nacido en Quilmes, tendrá un tiempo de recuperación estimado en dos meses, lo que lo dejará fuera de la primera parte del año.

Ante la falta de un reemplazante natural, el candidato a ocupar su lugar sería Kevin Zenón, mientras el técnico Claudio Úbeda aguarda por la llegada del paraguayo Ángel Romero.

Si Herrera y Janson evolucionan favorablemente, lo más probable es que Boca repita gran parte del once que venció a Riestra, con la única modificación obligada por la ausencia de Velasco.