¡Se terminó el misterio! Vuelve el “monstruo” del rating: Gran Hermano ya tiene fecha y sacude a la TV

La espera terminó y la ansiedad de los fanáticos llegó a su fin. Telefe lanzó la noticia que el mercado televisivo aguardaba: el regreso de la casa más famosa del país. El próximo lunes 23 de febrero, las luces volverán a encenderse para dar inicio a “Gran Hermano: Generación Dorada”.

Esta nueva edición no será una más. A 25 años de su desembarco en la televisión argentina, el formato busca reinventarse bajo la conducción de Santiago del Moro, quien volverá a liderar el ciclo que batió récords de audiencia en sus últimas temporadas.

Bajo el sello “Generación Dorada”, el canal de las pelotas apuesta a una renovación total del certamen. Aunque el hermetismo sobre el casting y las nuevas reglas es absoluto, el título sugiere un homenaje a la historia del reality o un cambio profundo en el perfil de los participantes que buscarán la gloria en este aniversario de plata.

El fenómeno televisivo volverá al prime time a finales de febrero, dispuesto a competir por el liderazgo del año y marcando el retorno oficial de la “hermanitis” a la agenda mediática nacional.