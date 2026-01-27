Cómo celebrará Susana Giménez su cumpleaños número 82

Este jueves 29 de enero, la diva de la televisión argentina Susana Giménez cumplirá 82 años y lo festejará de manera íntima, muy distinta a las celebraciones multitudinarias que protagonizó en los últimos años.

La conductora de Telefe dejó Punta del Este y viajó rumbo a Europa para reencontrarse con su hija, Mercedes Sarrabayrouse, con quien celebrará su cumpleaños en Madrid, tal como revelaron en el programa Intrusos.

A diferencia de otras ocasiones, Susana no contará con la presencia de muchos amigos, ya que varios se encuentran en Mar del Plata. “Va a festejar su cumpleaños en Madrid con su hija Mecha, posiblemente se sumen algunos amigos”, señalaron allegados.

Antecedentes de sus celebraciones