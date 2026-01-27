La ilusión de Romero, el primer refuerzo de Úbeda: “Seduce mucho jugar en Boca”

El delantero paraguayo Ángel Romero aseguró que “seduce mucho jugar en Boca” antes de su llegada al país para convertirse en el primer refuerzo xeneize de la temporada 2026.

El exjugador de Corinthians brindó declaraciones minutos antes de embarcar rumbo a Buenos Aires, donde se someterá a la revisión médica en Brandsen 805 y firmará un contrato por un año, con opción de extenderlo por otro más.

Romero manifestó que su llegada a Boca no solo apunta a rendir con el conjunto de La Ribera, sino también a ganarse un lugar en la selección paraguaya de cara al Mundial 2026 bajo la conducción de Gustavo Alfaro.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda inició el Torneo Apertura con una victoria por 1-0 frente a Deportivo Riestra. El entrenador espera sumar al ex San Lorenzo cuanto antes, con la mirada puesta en el duelo ante Estudiantes de La Plata, programado para este miércoles a las 22:15 en el estadio Jorge Luis Hirschi.

En paralelo, trascendió que el club también podría incorporar a Santiago Ascacibar, aunque se estima que ninguno de los dos refuerzos estará disponible para el choque frente al “Pincha”.