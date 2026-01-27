Francia avanza en una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

La Asamblea Nacional francesa aprobó este lunes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales para los menores de 15 años, iniciativa que ahora será girada al Senado para su tratamiento.

La medida responde a la creciente preocupación en la sociedad francesa por el aumento de casos de acoso en línea y los riesgos que estas plataformas representan para la salud mental de los adolescentes.

Detalles del proyecto

La norma busca impedir que los menores de 15 años accedan tanto a redes sociales como a las funcionalidades sociales integradas en plataformas más amplias.

en plataformas más amplias. La votación en la Asamblea fue de 116 votos a favor y 23 en contra .

. Tras su paso por el Senado, el texto deberá regresar a la Cámara Baja para la aprobación definitiva.

El presidente Emmanuel Macron ha señalado en reiteradas ocasiones que las redes sociales son uno de los factores que alimentan la violencia juvenil. Su objetivo es replicar la experiencia de Australia, que en diciembre pasado se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso de menores de 16 años a plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube.

Macron pretende que la medida entre en vigor antes del inicio del próximo curso académico, en septiembre.

Al presentar el proyecto, la diputada centrista Laure Miller advirtió:

“Con esta ley establecemos un límite claro en la sociedad y decimos que las redes sociales no son inofensivas. Nuestros hijos leen menos, duermen menos y se comparan más entre ellos”.