Trump celebró la liberación de presos en Venezuela y agradeció el “gesto humanitario” de Delcy Rodríguez

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió este lunes un contundente mensaje de apoyo a la administración de transición en Venezuela, al destacar la liberación de detenidos y agradecer públicamente al gobierno de Delcy Rodríguez por lo que calificó como un “importante gesto humanitario”.

El mandatario republicano utilizó su red social Truth Social para validar el proceso de “estabilización” que Washington impulsa desde la operación militar del pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

“Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas”, escribió Trump. Y añadió: “Quiero dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario”.

El elogio de Trump se conoció pocas horas después de que el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, asegurara que 808 personas habían sido excarceladas desde “antes de diciembre”. No obstante, el funcionario chavista negó la existencia de presos de conciencia en el país, enmarcando las liberaciones dentro de procesos judiciales ordinarios.

El escenario político en Caracas continúa bajo estricta supervisión de Washington. Trump decidió que la exvicepresidenta Delcy Rodríguez encabece la fase de transición, aunque advirtió a su gabinete que deben “portarse bien” para evitar consecuencias similares a las que sufrió su predecesor.

Pese al optimismo expresado por Trump y las cifras difundidas por Cabello, diversas organizaciones de derechos humanos han encendido las alarmas. Las ONG sostienen que el número real de liberaciones es “muy inferior” al informado por el Gobierno y denuncian una marcada falta de transparencia en los listados oficiales.