Renunció el titular del RENAPER y el Gobierno oficializó la salida de otros tres funcionarios clave

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado, tras aceptar las renuncias de titulares en organismos sensibles. La principal novedad es la salida de Pablo Luis Santos de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo el 1° de febrero. En su lugar asumirá Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, exfuncionario imputado en la causa por la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp.

Los cambios fueron comunicados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, donde también se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La vacante en el organismo antilavado será ocupada por Ernesto Gaspari, señalado en ámbitos oficiales como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Por su parte, Starc —exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo— continuará en la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida de la UIF responda a un conflicto político, asegurando que se trató de una “decisión personal”. Argumentaron además que, de existir un mal vínculo, no se le habría ofrecido un nuevo cargo en la entidad financiera.

Santos, quien dejará la conducción del RENAPER el 1° de febrero, fue indagado en 2025 por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa Securitas, que investiga presuntas coimas vinculadas a contratos de seguridad.

El funcionario había sido designado por el Decreto 79/2023, aunque los contratos cuestionados corresponden a gestiones anteriores, bajo las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Su reemplazante, Pérez Lorgueilleux, también carga con antecedentes judiciales: fue imputado en 2017 por el juez federal Sebastián Casanello por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa Time Warp. En aquel entonces se desempeñaba como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña.

El nuevo titular del RENAPER, cercano a Diego Santilli, defendió en su momento la autorización de la fiesta electrónica que terminó con cinco jóvenes muertos, argumentando que “se cumplía con los requisitos especificados en la normativa”.

La reestructuración del organigrama alcanzó a otras dos carteras: