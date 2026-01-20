El tránsito hacia la Costa Atlántica se redujo 7,2% en la primera quincena de enero

Un informe de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), empresa encargada de la administración de los peajes de la Ruta 2, reveló que durante la primera mitad de enero se registró una caída en la circulación de vehículos hacia la Costa Atlántica.

De acuerdo con los datos difundidos por Pablo Cereani, el tránsito se redujo un 7,2% interanual, lo que representa más de 100 mil autos menos en comparación con el mismo período de 2025 en los principales corredores turísticos.

El gerente general de Aubasa expresó en X: “Menos autos en la ruta significan menos turismo, menos consumo y menos empleo en uno de los motores económicos del verano. El ajuste del Gobierno impacta de lleno en la temporada y en la economía regional”.

La estadística coincide con otros relevamientos oficiales. Según el Gobierno bonaerense, en los primeros doce días del año la cantidad de turistas descendió un 2,4% respecto de 2025 (unos 90 mil visitantes menos) y un 9% en comparación con 2024, lo que equivale a una pérdida de 350 mil personas.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que Mar del Plata alcanzó un 60% de ocupación hotelera, mientras que en toda la provincia de Buenos Aires se contabilizaron 3,6 millones de turistas, cifra que representa cerca de 100 mil menos que en la misma quincena del año pasado.