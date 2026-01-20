Una avioneta aterrizó de emergencia sobre la ruta 56, cerca de General Madariaga

Una avioneta tuvo que descender de manera forzosa sobre la ruta provincial 56, a la altura de General Madariaga, en las cercanías de Pinamar, debido a una falla mecánica en el motor. Afortunadamente, no se registraron heridos y la circulación vehicular no se vio afectada.

De acuerdo con fuentes de la Policía de Pinamar, el incidente ocurrió cuando el piloto Leandro Dinatolo, de 51 años, viajaba desde Cañuelas con destino al aeródromo de Villa Gesell. Durante el trayecto, al llegar al kilómetro 36 de la ruta, detectó un desperfecto en el motor de su aeronave bimotor Mosber.

Ante la situación, Dinatolo optó por realizar un aterrizaje de emergencia sobre la calzada. La maniobra se ejecutó con éxito y sin consecuencias para los ocupantes ni para terceros. Por precaución, la avioneta fue trasladada hacia la banquina.