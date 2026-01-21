Hallaron un colmillo fosilizado de un elefante prehistórico

El equipo del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Punta Hermengo” de Miramar consiguió recuperar y preservar un enorme colmillo perteneciente a un Notiomastodon platensis, un elefante prehistórico de gran tamaño que habitó en la actual provincia de Buenos Aires durante el período Cuaternario, conocido popularmente como la “Era del Hielo”.

Según informó la institución, la pieza —una defensa fosilizada de más de un metro y medio de longitud con leve curvatura— fue encontrada en las cercanías de Centinela del Mar, a unos 50 kilómetros al sur de Miramar, en sedimentos con una antigüedad superior a los 100.000 años, dentro de una reserva natural recientemente creada.

La extracción se llevó a cabo con la participación del personal técnico del museo, voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología de Miramar, especialistas del Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” de Mar del Plata, y con el apoyo de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. También se utilizó la infraestructura de la Estación Científica Eduardo P. Tonni, ubicada en la zona.

El Notiomastodon formaba parte de la familia de los Gonfoterios, conocidos como mastodontes, parientes cercanos de los elefantes actuales, aunque con diferencias notables en su dentadura.

Estos animales llegaron desde el norte del continente americano durante las glaciaciones, hace unos 2,5 millones de años. Su migración permitió la convivencia en estas tierras con especies como el Smilodon (tigre dientes de sable), osos, pumas, ciervos, guanacos, caballos y distintos cánidos. A su vez, interactuaron con fauna autóctona como los gliptodontes, los perezosos gigantes y diversos marsupiales, que también se expandieron hacia el norte.

El fósil se encuentra actualmente en el laboratorio del museo, donde será acondicionado para su futura exhibición en una de las salas, convirtiéndose en una pieza destacada de la colección paleontológica de Miramar.