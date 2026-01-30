Argentina negocia con EE.UU. recibir deportados de terceros países

Según una investigación publicada por The New York Times, Estados Unidos y Argentina mantienen conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a la administración de Donald Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia el país sudamericano.

El pacto convertiría a la Argentina en un “tercer país seguro”, receptor de expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, el acuerdo aún no está cerrado, pero las tratativas avanzan con rapidez. La iniciativa se enmarca en la campaña de deportación masiva impulsada por la administración Trump, que busca desalentar los cruces ilegales y aliviar la presión sobre su sistema migratorio derivando detenidos hacia naciones aliadas.

Para el gobierno de Javier Milei, aceptar estos traslados representaría un gesto de alto valor político para fortalecer la alianza con Estados Unidos, aunque podría contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo en el plano interno. El Times subraya que estas conversaciones ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus operativos de control migratorio y exhibe cifras récord de expulsiones.

Este tipo de acuerdos de “tercer país seguro” suelen aplicarse para trasladar a migrantes provenientes de naciones con las que Washington mantiene relaciones tensas o nulas, funcionando además como un mensaje disuasorio para futuros intentos de ingreso irregular.