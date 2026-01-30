viernes, enero 30, 2026
Nacionales

Argentina desaconseja viajar a Cuba por la crisis en las condiciones de vida

Debora Pedreira

El Gobierno argentino emitió este viernes una recomendación oficial para que los ciudadanos eviten viajar a Cuba, debido al deterioro de las condiciones de vida en la isla.

En un comunicado, la Cancillería —a cargo de Pablo Quirno— señaló:

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que en Cuba se registran:

  • Faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas.
  • Interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.
  • Problemas en el acceso al agua corriente.
  • Escasez de alimentos y medicamentos.

 

