Ganancias en tensión: el Gobierno se niega a modificar el impuesto, pero abre la puerta a cambios en la reforma laboral

Con el objetivo de lograr la aprobación de la Reforma Laboral, una de las prioridades del presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional se muestra dispuesto a revisar algunos puntos del articulado. Sin embargo, mantiene una firme resistencia a modificar la reducción del Impuesto a las Ganancias que reclaman los gobernadores.

El tema estuvo presente en la reunión de la “mesa chica” realizada el jueves, convocada de manera urgente el día anterior. Aunque las conversaciones avanzan, aún no hay definiciones concretas.

“Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, expresó uno de los participantes del encuentro en el Ministerio del Interior.

En este escenario, el ministro del Interior, Diego Santilli, debe canalizar los reclamos y ofrecer soluciones limitadas para sumar respaldos que permitan al oficialismo alcanzar un nuevo triunfo legislativo. En la misma línea trabajan la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes negocian con aliados que también plantean reparos al proyecto elaborado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

La decisión de no ceder en la reducción de Ganancias para sociedades —que impactaría en la recaudación provincial— parece ser la postura dominante dentro del círculo cercano a Milei, aunque reconocen la necesidad de conformar a los gobernadores para avanzar.

Mientras tanto, el Ejecutivo impulsa el proyecto no solo en reuniones con mandatarios provinciales y legisladores, sino también en actividades destinadas a despejar dudas de sectores clave, como el empresariado.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, tras el inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el lunes. Ese encuentro será la antesala del debate legislativo programado para el 11 de febrero.