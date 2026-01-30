Veterinaria y Zoonosis – Servicios del 2 al 6 de febrero
Atención primaria
- Lunes a viernes, de 10 a 12.30 hs, en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).
Vacunación antirrábica
- Martes y jueves, de 11 a 15 hs, en el Parque Independencia.
- También disponible en los móviles de castración, de lunes a viernes de 12 a 13 hs.
- En ese mismo horario se atienden consultas postquirúrgicas.
Móviles de castración
- Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700). Turnos: 4500459 (lunes a viernes de 8 a 14 hs).
- Móvil 3: Parque Independencia (ingreso por Balboa y Munilla). Turnos: 4560139 (lunes a viernes de 8 a 14 hs).
- Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Atención por orden de llegada, sin turno previo, de lunes a viernes de 8 a 9 hs (hasta completar 10 cupos). Consultas: 4560139.
Condiciones prequirúrgicas
- Edad mínima: 6 meses.
- Ayuno de alimento: 8 hs (agua hasta 2 hs antes de la cirugía).
- Las perras no deben estar en celo.
- En hembras: deben haber pasado al menos 2 meses desde la última parición y no presentar leche en las mamas.
