Veterinaria y Zoonosis – Servicios del 2 al 6 de febrero

Debora Pedreira

Atención primaria

  • Lunes a viernes, de 10 a 12.30 hs, en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).

Vacunación antirrábica

  • Martes y jueves, de 11 a 15 hs, en el Parque Independencia.
  • También disponible en los móviles de castración, de lunes a viernes de 12 a 13 hs.
  • En ese mismo horario se atienden consultas postquirúrgicas.

Móviles de castración

  • Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700). Turnos: 4500459 (lunes a viernes de 8 a 14 hs).
  • Móvil 3: Parque Independencia (ingreso por Balboa y Munilla). Turnos: 4560139 (lunes a viernes de 8 a 14 hs).
  • Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Atención por orden de llegada, sin turno previo, de lunes a viernes de 8 a 9 hs (hasta completar 10 cupos). Consultas: 4560139.

Condiciones prequirúrgicas

  • Edad mínima: 6 meses.
  • Ayuno de alimento: 8 hs (agua hasta 2 hs antes de la cirugía).
  • Las perras no deben estar en celo.
  • En hembras: deben haber pasado al menos 2 meses desde la última parición y no presentar leche en las mamas.

 

 

