Llegan nuevos DNI electrónico y pasaporte: ¿desde cuándo van a regir?

A través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) anunció una actualización integral en el diseño y las características del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte.

La medida entrará en vigencia el sábado 31 de enero y busca adecuarse a la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece requisitos técnicos y de seguridad para documentos de viaje de lectura mecánica.

El nuevo DNI electrónico

• Será confeccionado en tarjeta de policarbonato multicapas, con grabado láser e impresión a chorro de tinta.

• Incorporará un chip de lectura sin contacto, que almacenará datos biométricos del titular.

• Permitirá una identificación más segura y facilitará aplicaciones vinculadas a la identidad digital y las firmas electrónicas.

El nuevo pasaporte

• Tendrá 34 páginas, en lugar de las 32 actuales.

• La hoja de datos personales estará hecha en policarbonato, personalizada con grabado láser para evitar falsificaciones.

• Mantendrá el chip electrónico, que posibilita la lectura automatizada de datos y asegura el cumplimiento de estándares internacionales.

La DNRP aclaró que los documentos emitidos antes del 1° de febrero de 2026 conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento y seguirán siendo aceptados en todo el mundo.

En las primeras semanas de implementación, coexistirán ambos formatos debido al stock disponible.

De acuerdo con el Índice de Pasaportes Henley 2026, el pasaporte argentino permite ingresar sin visa previa a más de 170 destinos internacionales, posicionándose como uno de los más poderosos de la región y con reconocimiento global.